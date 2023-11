Programma Gol, Nappi (Lega): accenni di intervento solo dopo nostre sollecitazioni, vigileremo su esito di ennesime promesse

61 Visite

“È proprio il caso di dirlo: nonostante De Luca, anche oggi assente in Aula, e solo grazie alle nostre sollecitazioni la Regione dà finalmente segni di vita e accenna interventi per la esecuzione del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori. Da un anno e mezzo 120 milioni di euro stanziati dal Governo per la formazione e per dare opportunità di lavoro ai campani, sono rimasti chiusi nel cassetto, un delitto per una regione che per giunta fa segnare livelli drammatici in termini di occupazione, posizionandosi ultima sia a livello nazionale che europeo. Sia chiaro, come sempre non faremo sconti a nessuno: vigileremo perché le odierne promesse della Giunta si tramutino in fatti”. Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso del Question Time discusso oggi.













