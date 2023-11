Giulia Cecchettin è morta, la furia dei familiari: “Filippo Turetta un vigliacco. Si sarà ucciso”

358 Visite

Il cadavere di Giulia Cecchettin, recuperato sulle sponde del lago di Barcis, secondo quanto riferisce LaPresse, aveva gli stessi abiti che la 22enne indossava al momento della scomparsa. La procura e i carabinieri riceveranno a breve i risultati degli esami sulle macchie di sangue repertate sul marciapiede della strada vicinale della zona industriale a Fossò, in provincia di Venezia, distante 6 chilometri da Vigonovo. Sul corpo recuperato verranno effettuati i prelievi di tessuto e di sangue per estrarre il profilo genetico e confrontarlo con quello dei familiari di Giulia. E la stessa agenzia di stampa ha raccolto la reazione di Giovanni, il cugino, dopo la conferma della morte: “Non c’è più niente da dire, Filippo ha ucciso mia cugina. Spero che trovino quel vigliacco, se non si è già ammazzato anche lui”.













