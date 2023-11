Sciolto il Comune di Grumo Nevano per dimissioni di 9 consiglieri su 16: nominato il commissario prefettizio

94 Visite

Non c’è pace per Grumo Nevano che dal 1999 a oggi ha visto un solo sindaco, Angelo Di Lorenzo (2003-2008), completare il suo mandato. Nelle altre otto volte l’esperienza amministrativa nel Comune in provincia di Napoli, si è concluse prematuramente per caduta della maggioranza e infltrazioni malavitose. E’ durato solo pochi mesi l’ultimo primo cittadino, Tammaro Maisto (Partito democratico), eletto nella scorsa primavera. La dimissione di nove consiglieri su 16 ha portato alla scioglimento e alla nomina di un commissario prefettizio.

Nella giornata di ieri, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, a seguito delle dimissioni dalla carica di 9 consiglieri su 16 al Comune di Grumo Nevano, ha sospeso il Consiglio comunale e nominato commissario il viceprefetto Anna Nigro, incaricandola della provvisoria gestione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.













