Atreju. La premier Meloni invita la Schlein ma lei rifiuta: “Non sono nel mood per una festa di partito”.

“Non sono nel mood per una festa di partito”. E’ la tragicomica motivazione di Elly Schlein, che ospite di Amici e nemici su Radio 24 torna sul suo rifiuto a partecipare ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, su invito diretto della leader e premier Giorgia Meloni.

“Io non immagino una visione del mondo più distante e opposta fra la mia e quella di Giorgia Meloni e neanche un percorso politico più diverso – spiega la segretaria del Pd – ma sono io che ho chiesto più volte a Giorgia Meloni un confronto su alcuni temi su cui si può lavorare insieme. Sono io che aspetto che Giorgia Meloni abbia il coraggio di portare in Parlamento l’accordo con l’Albania” e “li stiamo ancora aspettando sul Mes. Il punto è: dove lo facciamo questo confronto? Siccome stanno esautorando la sede opportuna e lì che li aspettiamo”.

La scelta di non andare ad Atreju, continua la segretaria dem, è “perché li aspettiamo in Parlamento sul salario minimo, ad esempio, è quello il luogo dove dobbiamo confrontarci. Siamo sempre aperti al confronto, ma stanno esautorando il Parlamento, hanno fatto il record di decreti di urgenza, calpestano ogni giorno le prerogative delle opposizioni e non solo perché non si era mai visto che si dicesse ai parlamentari di maggioranza che non devono presentare emendamenti alla manovra e schiacciare solo bottoni. Stanno umiliando i lavoratori e le lavoratrici, contestando pure il diritto allo sciopero e stanno sfasciando la Costituzione“. La leader Pd conclude: “Non posso negare che siamo arrabbiati, ma non per gli inviti, bensì per le priorità negate da questo governo”.













