Centro trapianti cuore, Nappi (Lega): ennesima manifestazione inadeguatezza della sanità targata De Luca

“È mai possibile che la Regione si decida ad annunciare un tavolo tecnico sul centro trapianti di cuore, soltanto dopo le proteste di piazza e le nostre sollecitazioni? Non poteva pensarci da sola, trattandosi per giunta di una questione vitale per i pazienti? E ora quanto tempo ci vorrà per trasformare l’annuncio in un fatto concreto? Quel che è indubbio è che, giorno dopo giorno, esiste soltanto una certezza: l’inadeguatezza totale della sanità targata De Luca, il suo fallimento più riuscito”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













