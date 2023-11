Si suicida a 13 anni, scuola chiusa per lutto: la Procura apre un’inchiesta per bullismo

141 Visite

Si è tolto la vita a soli 13 anni e il sospetto è che lo abbia fatto perché deriso e bullizzato dai suoi coetanei. E’ la tragedia che si è consumata sabato sera quando i genitori di un ragazzino, che viveva in provincia e frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo, lo hanno trovato senza vita in casa e hanno chiamato i carabinieri. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda e verificare se effettivamente – come emerso nelle ultime ore – qualcuno prendendolo in giro per il suo orientamento sessuale possa averlo spinto a compiere l’estremo gesto.

A indagare sono i carabinieri che hanno ascoltato i genitori del tredicenne, sconvolti per quanto successo, e sequestrato il suo cellulare alla ricerca di elementi che possano servire a fare luce su questa storia. Altri indizi potrebbero arrivare dagli amici e dai compagni della scuola, oggi rimasta chiusa a causa del lutto. La dirigente scolastica infatti ha deciso di sospendere tutte le attività nonché di annullare un’uscita didattica prevista per cinque classi della prima media. Un primo segnale dall’istituto che insieme a docenti e studenti dovrà affrontare e analizzare l’accaduto. “Nessuno si era accorto di nulla?”, si tormenta il genitore di un compagno.













