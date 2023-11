Incidenti stradali fasulli: tre assolti a Milano, c’è anche una cittadina di Marano

Incidenti stradali fasulli, triplice assoluzione a Milano: c’è anche una cittadina di Marano. RUSCIANO Anna, di Marano, FORMISANO Anna, di Cercola del 63 e GUADAGNO Ciro, di Sant’ Anastasia, erano stati querelati dalla Compagnia assicurativa “Lev Ins Insurance Company AD”, e portati a processo a Milano, in quanto ritenuti sospetti di aver denunciato 2 incidenti stradali fasulli, in quanto entrambi disconosciuti da colui che lo aveva provocati. Davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Milano, Dottoressa Daniela Cardamone, difesi dagli avvocati Alba Lopez Tercero Montero e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sono stati prosciolti da ogni accusa, accogliendo così le argomentazioni difensive e le ulteriori prove raccolte dalla difesa durante le indagini preliminari, che hanno portato così il Giudice ad assolvere gli imputati perché il processo dibattimentale sarebbe stato inutile. I difensori stanno valutando la possibilità di procedere contro la compagnia assicurativa per il reato di calunnia e per il risarcimento dei danni subiti dai propri assistiti con le false accuse.

Non è la prima volta infatti che chi commette un sinistro stradale lo disconosce per evitare l’aumento della classe bonus/malus ed il conseguente aumento del premio di polizza da pagare. I fatti 1. in concorso tra loro, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo assicurativo da parte della compagnia “Lev InsInsurance Company”, con richiesta risarcimento danni, avanzata in datal2.10.2021, denunciavano un falso sinistro.

In particolare, secondo l’accusa, in data 31.07.2020 in Napoli via delle Repubbliche Marinare, il furgone Iveco Daily di proprietà di una società bulgara avrebbe tamponato il motociclo Piaggio Beverly di proprietà di Formisano Anna e condotta dal figlio Guadagno Ciro che finiva al suolo. Sinistro (secondo la compagnia assicurativa) non accaduto in quanto disconosciuto dalla controparte che ha affermato che in quella data il veicolo Iveco Daily era fermo nel deposito, inoltre lo stesso veicolo, dopo essere stato visionato non riportava segni di sinistri. 2. in data 23.11.2020, in Limatola s.p. 123 via Castello via Tore, il furgone Iveco Daily di proprietà della società bulgara avrebbe tamponato la vettura Fiat 500 di proprietà di Rusciano Anna (priva di copertura assicurativa) che a causa dell’urto, andava a sbattere contro un palo della luce con la parte anteriore. Sinistro non accaduto in quanto disconosciuto dalla controparte e dal conducente che ha affermato che in quella data il furgone era in tutt’altra zona per consegne (Marano di Napoli), inoltre il medesimo mezzo Iveco Daily, visionato, non riporta segni di sinistri e non vi è traccia di danneggiamento di pali della luce.