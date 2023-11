Pallanuoto, l’Aktis Acquachiara affronta la prima trasferta: biancoazzurri all’esame Bricobros Arechi

58 Visite

COMUNICATO STAMPA AKTIS ACQUACHIARA

La prima risposta è stata ampiamente positiva ma ora è il momento di insistere per dare continuità alle prestazioni e consolidare quel percorso di crescita che è l’obiettivo principale di un’annata in cui si punta ad ottenere una tranquilla salvezza. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara sfida in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 17:00 alla piscina Vitale con diretta streaming sulle pagine Facebook Salerno in web e Rari Nantes Arechi, la Bricobros Arechi. Il pari nel derby contro l’Ischia Marine Club ha offerto risposte decisamente confortanti sul piano della prova di un gruppo che, in attesa che i giovani provenienti dall’Under 18 completino il processo di ambientamento nella nuova categoria, ha le carte in regola per giocarsela alla pari contro qualsiasi avversario. Il gruppo ha ripreso a lavorare, fin da lunedì, con rinnovato entusiasmo per rifinire la condizione atletica, perfezionare gli automatismi di gioco e correggere gli errori commessi al debutto. Contro una rivale che è reduce dall’importante e meritato successo ottenuto in casa della Lazio Nuoto saranno fondamentali un buon approccio al match, la capacità di riuscire ad imporre i propri ritmi ed un’ottima prestazione in fase difensiva. Alla vigilia Walter Fasano presenta così il match: “Sono contento di tornare a giocare a Salerno da avversario dopo tanti anni. Sono contento perché ritrovo tanti amici e soprattutto perché dall’altro lato c’è Roberto Baviera, un amico fraterno contro cui sarà un piacere giocare. La partita sicuramente sarà impegnativa, loro vengono da una bella vittoria, c’è tanto entusiasmo e Salerno è sempre un campo impegnativo. Noi abbiamo lavorato bene e non ci faremo trovare impreparati di fronte alle situazioni di gioco che si possono verificare. Ritrovo amici storici come Marcello e Dario Vuolo, per me sarà un giorno di festa perché quando si gioca contro gli amici c’è sempre un gusto particolare. Ci sono in casa Arechi tanti atleti ormai ventenni che sono nati e cresciuti con me. Una volta che inizia la gara saremo però concentrati per giocare come sappiamo”.













