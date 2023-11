Ai domiciliari, durante una lite, spara e ferisce un ventenne

151 Visite

Nonostante si trovasse ai domiciliari, munito di un dispositivo elettronico di controllo, durante l’apice dell’ennesima disputa con l’ex compagna, si è diretto presso l’abitazione di alcuni suoi parenti con l’intenzione di spararle ma il proiettile ha colpito per errore un giovane ventenne presente nell’abitazione. La Polizia di Stato di Napoli, al termine di approfondite indagini condotte dalla Squadra Mobile sotto la supervisione della Dda, ha arrestato un individuo presumibilmente legato al clan Caldarelli del quartiere Case Nuove di Napoli, identificato come un elemento affine al potente clan Mazzarella.

L’uomo in questione è accusato di essere l’autore della ferita inflitta al giovane il pomeriggio del 5 ottobre scorso, all’interno di un appartamento sito in via Gianturco. Le autorità gli contestano diversi reati, aggravati dal coinvolgimento del metodo mafioso, tra cui il possesso di un’arma da fuoco, lesioni personali ed evasione.

La vittima è stata prontamente trasportata all’ospedale Villa Betania. I medici hanno successivamente confermato che non è in pericolo di vita. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, è stata rinvenuta una pistola. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se l’arma sequestrata corrisponda a quella impiegata durante l’aggressione.













