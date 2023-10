Quarto: Carabinieri arrestano uomo dopo breve inseguimento

120 Visite

Questa notte a Quarto i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per furto di auto il 45enne Fabio Cordova*, di Pianura e già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno percorrendo via Campana quando notano una Fiat Punto sfrecciare. Nasce un breve inseguimento ma alla fine il 45enne viene fermato. L’auto – da accertamenti – è risultata rubata poco prima a Pozzuoli. Cordova è stato arrestato mentre l’auto restituita al legittimo proprietario.

Il 45enne è in attesa di giudizio.

* nato a Napoli il 05/05/1978













