Guerra in medio Oriente e Ucraina, Papa (Lega): “Chiediamo bandiere a mezz’asta per bambini morti sugli edifici V municipalità”

“Bandiere a mezz’asta per tutti i bambini morti in Medio Oriente e in Ucraina e per dire: Fermatevi. Napoli si è sempre distinta per essere una città sensibile, attenta alle cose che capitano nel Mondo, una comunità dalla chiara proiezione internazionale. Una grande città può e deve incidere nel dibattito nazionale, deve contribuire alle riflessioni importanti che interessano il Paese, con questo spirito mi sento di chiedere di assumere un’iniziativa per quanto di brutto sta accadendo nel mondo. Nessuna pretesa di scrivere pagine di politica estera, ne di farlo fare alla Amministrazione Municipale ma gli scontri degli ultimi mesi si stanno caratterizzando per un numero altissimo di vittime civili. Molti, troppi, i bambini morti tra Israele, Palestina e Ucraina troppi quelli che vivono senza luce ed acqua, con una scarsa ed insufficiente assistenza sanitaria. Il “cessate il fuoco” auspicato, è oggi l’unica soluzione per fermare la strage dei bambini. Perché il Paese rifletta, affinché nasca una mobilitazione dal basso: Le chiedo, in quanto Presidente di Municipalità, in primis di adoperarsi per sostituire e/o installare (laddove necessario) le bandiere sugli edifici pubblici di pertinenza della Municipalità (come ad esempio la sede di Via Morghen 84 e di Via Giacinto Gigante 242) e di farle posizionare a mezz’asta. Un segno di lutto per tutti i bimbi morti, un monito alle forze politiche ed alla Istituzioni a riflettere sulla gestione del conflitto ed a trovare ogni strada possibile per fermare questa continua tragedia”. – è quanto scrive in una nota il Consigliere della Lega della V Municipalità Emanuele Papa.













