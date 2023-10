Marano, ancora un botta e risposta tra Morra e De Stefano. Il consigliere: “Il sindaco è in letargo da 4 mesi”

139 Visite

In un recente articolo del sindaco Matteo Morra si fanno allusioni sul fatto che, il consigliere Salvatore De Stefano abbia fatto brutti sogni dopo aver mangiato pesante.

Abbiamo fatto una piccola analisi, e ci è sembrato che, è il sindaco ad aver mangiato talmente tanto da riuscire a stare in letargo per 4 lunghi mesi.

OGGI SI SARÀ FINALMENTE RISEGLIATO? Prendiamo, come si suol dire “la palla in balzo’’ per invitare il sindaco a leggere i verbali della commissione consiliare POLITICHE SOCIALI, (dove OVVIAMENTE sono riportate le proposte effettuate dal consigliere DE STEFANO) visto che non ci risulta impegnato a fare chissà cosa.

Noi, a differenza sua, essendo abbastanza attenti alla comprensione del testo, risponderemo DETTAGLIATAMENTE a queste accuse INFONDATE:

1. Per quanto riguarda la struttura del piazzale alla chiesa, mi auguro che il sindaco possa aver ragione sul termine dei lavori fissati a novembre, altrimenti, se non si avrà un rendiconto entro il 31 dicembre, il comune dovrà restituire i fondi EUROPEI assegnati. Per quanto riguarda l’affidamento del servizio, invece, secondo questi calcoli, potrebbe partire, minimo, per l’inizio del prossimo anno scolastico.

2. La situazione inerente alla biblioteca e ludoteca, invece, non ci sembra che cambi nulla tra palazzo Merolla o palazzo Battagliese. La nostra preoccupazione è che il servizio riprenda al più presto e che non ci si nasconda dietro alla scusa dell’inagibilità delle strutture. Se poi, come dice il sindaco, bisogna aspettare la programmazione 2024, con i suoi tempi arriveremo a fine consigliatura.

3. Per quanto riguarda i centri per anziani, probabilmente per scarsa attenzione, il sindaco non sa che le strutture nella quale erano ubicati i centri per anziani SONO proprietà comunali. A quello situato, ad esempio, a via Paolo Borsellino basterebbe solo una veloce pulita e sarebbe pronto per essere affidato ad una cooperativa sociale o un gruppo di volontari.

4. Per la questione buoni spesa, invece, siamo alle solite buone intenzioni del sindaco, ma di concreto cosa fa? Si affida alle parrocchie? Pensiamo che invece debba essere il COMUNE ad interessarsi concretamente dei bisogni dei suoi cittadini!

La cosa che ci fa piacere, però, è che finalmente, da questo articolo pubblicato dal Sindaco Matteo Morra, siamo venuti a conoscenza di quello che, a detta sua, si farà per il comune di Marano.

