Orrore in Belgio: terrorista islamico uccide due tifosi svedesi. Gara sospesa, stadio evacuato nella notte

105 Visite

Un attentato a colpi di kalashnikov in pieno centro a Bruxelles nella serata di lunedì. Sono morte due persone di nazionalità svedese che indossavano la maglia della Svezia. In città si stava disputando Belgio-Svezia per le qualificazioni a Euro 2024 ma la partita è stata definitivamente sospesa per motivi di sicurezza: sono stati i giocatori stessi a rifiutarsi di tornare in campo dopo aver saputo dell’attentato una volta rientrati negli spogliatoi a fine primo tempo (la gara era sull’1-1). I 35.000 spettatori che si trovavano all’interno dello stadio sono stati bloccati nell’impianto: la polizia ha vietato qualsiasi uscita per evitare altri rischi alle persone. Solo alle 23.50 è iniziata l’evacuazione, settore per settore. “Dopo un sospetto attacco terroristico a Bruxelles questa sera – ha scritto l’Uefa nel comunicato ufficiale – è stato deciso, dopo un consulto con le squadre e con le autorità locali di polizia, di interrompere la partita tra Belgio e Svezia”. Nello stadio, oltre a spettatori e squadre, c’erano anche i sei italiani che compongono lo staff arbitrale designato per la partita: il direttore di gara Maurizio Mariani, gli assistenti Bindoni e Tegoni, il quarto uomo Marchetti, gli addetti alla Var Di Paolo e Maresca. La Francia ha intanto alzato il livello d’allerta per la partita amichevole di domani sera a Lilla contro la Scozia.