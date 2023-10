OFFENSIVA UCRAINA, LANCIATI MISSILI ATACMS: DISTRUTTI NOVE ELICOTTERI RUSSI, DECINE DI MORTI

Putin accolto da Xi, domani il colloquio

Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal suo omologo cinese Xi Jinping, ha annunciato il ministero degli Esteri russo, in occasione del vertice “Nuove vie della seta” a Pechino.

“Il presidente Xi Jinping ha salutato il presidente Vladimir Putin al suo arrivo e i due leader hanno avuto una breve conversazione”, ha dichiarato la diplomazia russa in un messaggio pubblicato su X (ex Twitter). Domani è in calendario l’incontro ufficiale fra i due presidenti.