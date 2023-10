Manovra, gli incentivi alla natalità: l’asilo gratis per il secondo figlio e le altre misure

117 Visite

L’incentivo alla natalità, in un Paese che non fa più figli, è sempre stato l’obiettivo dichiarato di questo Governo. Seppur con pochi margini, in un bilancio difficile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha annunciato tutti i provvedimenti orientati a combattere l’inverno demografico che l’Italia attraversa ormai da anni. “Oltre a confermare i provvedimenti dello scorso anno, anche se non confermiamo il taglio dell’Iva sui prodotti della prima infanzia perché assorbito dall’aumento dei prezzi, aggiungiamo tre misure per 1 mld”, ha dichiarato Meloni nella conferenza stampa alla fine del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra .

“Continuiamo a lavorare sul congedo parentale – ha detto Meloni – aggiungendo un ulteriore mese. Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido, il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo nido è gratis, ma il provvedimento più significativo è far sì che le madri con due figli e più non paghino i contributi a carico del lavoratore. Vogliamo smentire il racconto che l’incentivo alla natalità è un disincentivo al lavoro delle donne”. Vediamo nel dettaglio.

Decontribuzione per mamme dal secondo figlio in poi

Partiamo da quello che Meloni ha presentato come il provvedimento più importante. La decontribuzione per le mamme dal secondo figlio: non pagheranno la loro quota contributiva. Il senso del provvedimento è anche chiarire che “una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società, e lo Stato cerca di compensare pagando i contributi previdenziali”.

In particolare si prevede l’annullamento dell’obbligo di contribuzione a carico delle donne lavoratrici con almeno due figli, con la seguente durata:

fino ai 10 anni del 2° figlio

fino ai 18 anni del 3° figlio

Un mese in più congedo parentale retribuito al 60%

Al congedo parentale già previsto, sia per mamme che per papà, si aggiunge un ulteriore mese utilizzabile fino a 6 anni di vita del bambino retribuito al 60%. Nelle parole del premier restano poi confermati gli altri mesi con indennità al 30% e l’indennità all’80% prevista dalla legge bilancio 2023 per un mese di congedo parentale entro il sesto anno.

Sono stanziati 150 milioni di euro circa per il Fondo asili nido per consentire di raggiungere l’obiettivo di assicurare asilo nido gratis dal 2° figlio in poi.

Super-deduzione al 130% per chi assume mamme, under 30 e percettori di reddito di cittadinanza

Meloni ha ricordato un principio dichiarato sin dalla campagna elettorale: “più assumi meno paghi”. E così. per questo, ha detto la premier: “Per le imprese introduciamo una super deduzione del costo lavoro per chi assume a tempo indeterminato: il 120%, che arriva fino al 130% per chi assume mamme, under 30 percettori del reddito di cittadinanza e persone con invalidità“.

“Il principio per le aziende è che più alta è l’incidenza dei dipendenti in rapporto al fatturato, meno tasse si devono allo Stato. Si sostituisce alla decontribuzione che era era prevista per giovani e donne ma si aggiunge alla decontribuzione per chi assume nel mezzogiorno prevista nel decreto sulla Zes”, ha aggiunto Meloni.

Aumenta l’assegno unico dal terzo figlio

Aumenta l’assegno unico e universale per il terzo figlio, almeno fino all’età di sei anni. È allo studio la gratuità del bollo auto per i nuclei familiari numerosi.

Fringe benefits fino a 2mila euro per chi ha figli

“Sui fringe benefit l’anno scorso siamo interventi in maniera significativa, quest’anno lo rendiamo strutturale con modifiche per il 2024: portiamo il tetto a 2mila euro per i lavoratori con figli e a mille euro per tutti gli altri”, ha detto Meloni presentando la misura .

Un lavoratore dunque potrà fare richiesta al suo datore per benefit che non vengono tassati né per l’azienda né per il lavoratore. È una forma di welfare aziendale che esiste da tempo, anche per dare una mano con i pagamenti delle bollette di luce, gas e acqua













