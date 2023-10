Villaricca, la compagna del boss è libera: il Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare

452 Visite

Ordinanza annullata. Il tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Luigi Poziello e Raffaele Chiummariello, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Piera Longo, compagna del boss Luigi Cacciapuoti (nella foto). La Longo è la proprietaria del cane che, con i suoi movimenti, aveva insospettito gli inquirenti che erano sulle tracce del latitante, bloccato dai carabinieri in un immobile di Varcaturo. Per la Longo, finita prima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, è stata disposto l’immediata scarcerazione. La donna, dinanzi ai giudici, aveva ammesso di conoscere Cacciapuoti ma di non aver in alcun modo agevolato la sua latitanza.













