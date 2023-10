MARANO: padre e figlio pusher in via Borsellino. Entrambi arrestati dai carabinieri

628 Visite

Qualcuno la definirebbe attività a conduzione familiare, altri un momento padre-figlio da incorniciare.

I carabinieri la pensano diversamente perché la storia di Valentino Esposito e suo figlio 16enne non ha bisogno di interpretazioni particolari. Erano in via Paolo Borsellino e il loro atteggiamento sospetto ha fatto scattare nei militari della sezione operativa di Marano il dubbio che non fossero lì a caso.

Li hanno controllati e poi perquisiti. Addosso 34 dosi di marijuana e 13 stecchette di hashish. In tasca anche 50 euro in contante ritenuto provento illecito.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio. Esposito senior è stato ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il figlio, invece, si sono aperte le porte del centro di prima accoglienza dei colli Aminei.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews