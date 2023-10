Villaricca, M5S firma day per il salario minimo con i consiglieri dei comuni limitrofi

81 Visite

Domenica 8 ottobre 2023, i rappresentanti comunali del Movimento 5 Stelle degli enti di Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Qualiano e Quarto, saranno presenti in corso Italia, nei pressi del Parco Camaldoli, per supportare la campagna elettorale dei candidati al consiglio comunale di Villaricca e il candidato Sindaco della coalizione Nicola Campanile. Alla manifestazione, saranno presenti, oltre Campanile e i candidati in consiglio comunale, gli eletti Salvatore D’agostino, Stefano Palma, Rita Pennacchio, Stefano Ricciardiello e Salvatore Pezzella di Giugliano, quest’ultimo anche consigliere metropolitano, Fausto Agnano di Mugnano, Andrea Varchetta di Quarto e Massimiliano Porcelli di Qualiano.

Nello stand dell’evento sarà possibile sottoscrivere e supportare la proposta del Movimento per l’introduzione del salario minimo legale a 9 euro all’ora, iniziativa che aumenterebbe subito lo stipendio a 3,6 milioni di lavoratori.

Il Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, nei giorni scorsi, ha lanciato il firma day per l’8 ottobre. “Questa è una grande battaglia del Movimento” ha dichiarato Conte.













