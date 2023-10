86 Visite

Il Real espugna il Maradona: 3-2. Gara bella ed equilibrata, il Napoli passa in vantaggio nel primo tempo con Ostigard, poi subisce la rimonta degli spagnoli ma non demorde. Buon avvio dei padroni di casa nella ripresa, poi arriva la doccia gelata: un autogol di Meret su gran tiro da fuori. Generoso l’assalto finale, che non sortisce però gli effetti sperati.













