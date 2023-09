398 Visite

Ancora un furto in un esercizio commerciale di Villaricca. Ieri notte i banditi hanno fatto irruzione in un market-macelleria del corso Europa. I ladri sono riusciti a scappare dopo aver asportato la cassa. Il bottino non è stato ancora quantificato. Indagano i carabinieri di Villaricca e della Compagnia di Marano.













