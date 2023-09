Marano, ancora un comunicato sulle scuole del duo Morra-Bocchetti. L’incredibile gaffe: “Hanno trovato il tempo per fare gli auguri agli studenti”

451 Visite

Fortemente impegnati nell’offrire alle scuole del Comune di Marano di Napoli, un deciso miglioramento dal punto di vista tecnico e ambientale, rinnovando impianti e aumentando i comfort, il primo cittadino Matteo Morra e l’assessore all’Istruzione, Carmen Bocchetti, (insieme nella foto) hanno trovato anche il tempo per formulare i loro auguri ai giovani alunni e studenti in coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico. «Faccio un grosso in bocca a lupo – ha detto il sindaco Morra – a tutti gli studenti maranesi che da domani inizieranno o ricominceranno il loro percorso scolastico. Un percorso di formazione e di crescita umana che li porterà in futuro a fare parte della classe dirigente della nostra Marano o ad esprimersi in tutti gli ambiti lavorativi e professionali nel segno di una città che guarda al futuro». «Auspico a tutti i ragazzi delle scuole di Marano – ha detto dal canto suo l’assessore Bocchetti – un anno ricco di serenità e tranquillità, capace di rappresentare una stimolante occasione per un futuro personale e professionale ricco di successi e traguardi raggiunti. Un augurio il mio, affinchè tutti gli studenti possano studiare con l’appoggio delle loro famiglie in grande armonia. E ciò sicuri di trovarsi in luoghi confortevoli per affrontare al meglio la formazione giusta e diventare un domani cittadini consapevoli e preparati pronti ad andare incontro alle difficili sfide dei nostri tempi».

Nota stampa Matteo Morra sindaco di Marano e Carmen Bocchetti assessore Istituzione Comune di Matano

Un comunicato stampa un po’ raffazzonato, con qualche errore, anche di punteggiatura, e con quel riferimento al tempo trovato per fare gli auguri. Ma Morra li legge prima di lanciarli?

Ottimo per presentarsi agli studenti.

