Villaricca, il progetto politico ONDA apre alla Candidatura a Sindaco di Nicola Campanile

Un incontro politico che rappresentare una vera e propria svolta per le elezioni amministrative di Villaricca. Nella sede del Movimento Cinque Stelle, alla presenza dei Parlamentari pentastellati, On Mariolina Castellone e On Luigi Nave, del Consigliere Regionale, On Giovanni Porcelli e di alcune rappresentanze politiche locali, sono state poste le basi per una solida alleanza politica che trova la sua sintesi nella Candidatura a Sindaco di Nicola Campanile. Oltre al Movimento 5 Stelle e alla lista Per – le persone e la comunità, potrebbero appoggiare la Candidatura di Campanile anche le liste civiche del Progetto Onda: Villaricca Rinasce, Napoli Nord e Villaricca libera.

In queste ore, ha spiegato Mario Molino, leader del Progetto ONDA, stiamo definendo alcuni aspetti fondamentali per un’alleanza forte e leale, basata sulla chiarezza e sulla coerenza. Nelle prossime ore, infatti, sarà definita la composizione della coalizione e degli obiettivi programmaticii, unici elementi alla base della nostra alleanza politica. Superato questo ultimo step potremmo, finalmente, lavorare per dare una svolta a Villaricca.













