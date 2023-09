Meloni e Fdi, ancora boom nei sondaggi

293 Visite

Il centrodestra non paga affatto l’azione di governo a quasi un anno di distanza dalle elezioni politiche dello scorso settembre. Nel sondaggio Dire-Tecnè Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, staccando con il suo 28.5% il secondo in classifica, il Partito democratico, fermo al 20.3%. Completa il podio il Movimento 5 Stelle al 15.5%. Dal quarto posto in poi si trova Forza Italia, che con il suo 10.2% supera la Lega al quinto, con un dato a cifra singola e non doppia dell’8.9%. Seguono Azione al 3.6%, alleanza Verdi e Sinistra al 3.5%, Italia viva al 2.6%, +Europa al 2.5%. Gli altri, sommati, fanno segnare un 4.4%













