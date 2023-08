Marano, Izzo (Fare Democratico): “Morra: per ora tutto fumo, solo annunci e pochissimo arrosto”

203 Visite

Trascorsi tre mesi dalle elezioni amministrative ancora non è dato sapere quale sarà la condotta politica-amministrativa della nuova compagine che é alla guida della città.

Finora abbiamo assistito solo a proclami sulle pagine di Facebook e di altri social di alcuni consiglieri della maggioranza che su interventi di banale amministrazione ordinaria si stracciano le vesti come se si trovassero al cospetto di interventi importantissimi per la “rinascita della città”. Tutto finisce qui. Sui grandi temi come la situazione idrica che continua ad essere precaria, sulla pulizia delle strade, dei marciapiede e delle caditoie che versano in uno stato pietoso, sulla questione macchina comunale da riordinare, sulla questione palazzo del giudice di pace che tanto spreco di denaro sta causando alla collettività, sulla questione dell’inquinamento atmosferico che ha raggiunto livelli preoccupati, sull’affido dei beni confiscati alla camorra alle associazioni cosa si pensa di fare?

Tutti temi di vitale importanza per la “rinascita della città” frase tanto amata dai consiglieri comunali di maggioranza e da qualche supporters del Sindaco.

L’unica nota degna di essere segnalata é l’impegno dell’assessore alla pubblica istruzione avv. Bocchetti che con pochi euro sta cercando di far ripartire le scuole per l’anno scolastico prossimo, impresa ardua perché le scuole versano in situazione di grande precarietà e avrebbero bisogno di un intervento radicale con un piano straordinario economico. Cosa non difficile, visto che il Sindaco ha conoscenza e aderenze nella filiera istituzionale come affermato in campagna elettorale dai suoi più accesi elettori e da lui stesso, quindi si attivi.

A tutti voglio ricordare che il consiglio comunale maggioranza e minoranza rappresentano il solo 29,9 per cento dei cittadini aventi diritto al voto, per disaffezione del corpo elettorale al voto dovuta al nulla amministrativo degli ultimi anni.

Siamo preoccupati di questa situazione di stallo a tre mesi dalle elezioni, non vorremmo che questo inizio “silente” di consiliatura possa essere la rappresentazione del “Gattopardo” maranese “tutto cambia perché nulla cambi.

Con il permesso del direttore della testata giornalistica Terranostranews e dei lettori tutti voglio augurare al Presidente del Consiglio Comunale gli auguri per una pronta e totale guarigione.

Michele Izzo capogruppo Fare Democratico.

