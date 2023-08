MARANO, AVVISO PUBBLICO FORNITURA LIBRI DI TESTO -ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Il Comune di Marano di Napoli garantisce la distribuzione parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti rientranti in particolari condizioni economiche, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel territorio del Comune di Marano di Napoli, mediante il ricorso a buoni libro. I destinatari dell’intervento risultano gli studenti residenti in Campania, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Marano di Napoli ed appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2023 in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce: FASCIA 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00 FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00 Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia (ISEE fino ad € 10.633,00). Agli studenti collocati nella seconda fascia (ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00) saranno destinate le risorse finanziarie che residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia. Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sullo studente o, in alternativa, rappresentante legale o lo studente stesso se maggiorenne) dovrà presentare una domanda da compilare esclusivamente on-line utilizzando l’applicativo reso disponibile dalle ore 12:00 di lunedì 28 agosto sul sito del Comune di Marano di Napoli all’indirizzo https://marano.soluzionipa.it Si precisa che: a) Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, rilasciata nell’anno 2023 in corso di validità. L’attestazione ISEE che verrà presa in considerazione è quella dalla quale si evince la presenza nel nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il beneficio. b) Lo studente deve risultare regolarmente iscritto alla scuola ed alla classe indicate nel modulo compilato on-line. I due requisiti avanti indicati saranno oggetto di controlli e la mancata corrispondenza tra quanto accertato e la dichiarazione resa al momento della presentazione della domanda comporterà l’esclusione dal procedimento. Nel caso di valore ISEE pari a zero, pena l’esclusione dal beneficio, è necessario attestare e quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. Le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia superiore ad € 13.300,00 saranno escluse. Le domande di richiesta del contributo andranno presentate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 25/09/2023. Alla domanda sarà assegnato un codice identificativo univoco da conservare come attestazione dell’avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo. L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a redigere gli elenchi degli studenti aventi diritto e gli elenchi degli studenti esclusi che saranno pubblicati sul sito del Comune di Marano di Napoli www.comune.marano.na.it . Tali pubblicazioni, a tutti gli effetti, avranno valore di notifica agli interessati, e non si procederà comunicazioni individuali. Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi potranno essere presentati ricorsi e/o osservazioni -precisando gli estremi identificativi del richiedente e della domanda e allegando idonea documentazione a supporto – presso l’Ufficio Protocollo (1° piano della sede centrale) o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.marano. na.it . I buoni libro verranno inviati presso la libreria scelta dall’utente nell’istanza presentata. Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile inviare una e-mail esclusivamente all’indirizzo mariarusso@comune.marano.na.it