Scivola e cade in dirupo, turista 32enne morta vicino al ponte tibetano di Roccamandolfi

Alle 13:50 è stato attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dalla Centrale operativa del 118 per l’intervento di recupero. Diverse le squadre del Soccorso Alpino sul posto insieme alla postazione territoriale del 118 di Bojano. “L’individuazione della donna è stata resa difficile dalla morfologia del territorio e dalla fitta vegetazione – scrive in una nota il CNSAS – I tecnici CNSAS hanno dovuto allestire un ancoraggio per una calata con tecniche alpinistiche degli operatori per raggiungere la donna precipitata”. È stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Pescara, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri e il Magistrato, che ha dato l’autorizzazione al recupero del corpo. Le operazioni sono ancora in corso.