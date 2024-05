BRADISISMO. TERRANOSTRANEWS LO SCRIVE DA ANNI: NAPOLI NORD E AREA FLEGREA SONO DIVORATE DAL NUOVO CEMENTO, ORA SE NE ACCORGONO ANCHE I GIORNALONI

L’abusivismo edilizio (che pure continua a devastare l’Area Flegrea) stavolta non c’entra. Qui ci riferiamo a edifici realizzati con tanto di licenza. Nelle more del rinnovo dei Piani urbanistici comunali, i sindaci — sollecitati dai loro concittadini — finiscono spesso per dare il via libera. Il paradosso infatti è la mancanza di una legge che vieti l’autorizzazione di nuove licenze edilizie nell’Area Flegrea, dove sono presenti sia il rischio sismico che quello vulcanico. La Regione non ha approvato una norma in tal senso e nemmeno sembra orientata a farlo. Come ricorda la consigliera indipendente Maria Muscarà: «Avevo presentato una proposta di legge per l’inedificabilità nei Campi Flegrei che è stata ignorata dalla commissione urbanistica e mai messa in calendario». Eppure nell’Area Vesuviana esiste da tempo una legge regionale del genere. Venne approvata nel 2003 dalla giunta dell’allora governatore Antonio Bassolino, (assessore proponente Marco Di Lello). L’articolo 5 pose il vincolo assoluto di inedificabilità su 250 chilometri di territorio dove esistono i Comuni che rientrano nell’area rossa del rischio Vesuvio. Proprio l’altro giorno, di fronte all’incalzare degli eventi sismici, il ministro Musumeci ha promesso: «Approveremo una norma per vietare nuove costruzioni nella zona del bradisismo dei Campi Flegrei». Quali saranno i confini dell’area di inedificabilità? Per il momento non è dato saperlo, dalla segreteria del ministro spiegano che siamo ancora a livello di proposta e che non c’è nulla di concreto. Anche perché una legge che sancisse il divieto di realizzare nuovi edifici nei Campi Flegrei, potrebbe mettere a rischio una parte dei cospicui fondi promessi dal ministro Fitto per il rilancio di Bagnoli, in particolare quelli destinati alla realizzazione di insediamenti residenziali. Fermare il mattone insomma è sempre complicato, anche se si vive su un vulcano inquieto.