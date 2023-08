Di Fenza denuncia: “Ero a Frosinone con un amico per la partita, a fine gara rincorsi e minacciati”

185 Visite

“Siamo stati rincorsi, offesi e minacciati da alcuni tifosi del Frosinone”. A denunciarlo il consigliere regionale Pasquale Di Fenza che ieri, assieme a un amico, ha assistito alla gara del Napoli di scena allo Stirpe di Frosinone. L’esponente politico ha racconta al Mattino: “L’unico neo di una bellissima serata, sia dal punto di vista organizzativo che sportivo, è stato al termine della gara, quando io e la persona che era in mia compagnia ci siamo diretti verso l’area di sosta per riprendere l’autovettura che ci avrebbe riportato a casa. Siamo stati rincorsi da almeno 4 tifosi locali. Oltre alle frasi offensive, tra cui “napoletano di merda”, siamo stati circondati e minacciati. Sono riuscito a chiedere aiuto, allontanandomi di qualche metro mentre la persona che era con me cercava di placare l’ira dei tifosi del Frosinone – aggiunge Di Fenza – Solo a quel punto siamo riusciti ad andare via senza subire ulteriori conseguenze”. Il consigliere, infine, tiene ad evidenziare, al netto di quanto accaduto a fine gara, la grande organizzazione messa in atto dalla prefettura locale e dalla società ciociara.













