Marano, manutenzione scuole cittadine. Di Fenza e Bocchetti: “Al lavoro per risolvere i problemi”

Manutenzione delle scuole cittadine. Durante questo periodo estivo l’amministrazione comunale ha programmato la manutenzione di diverse scuole cittadine. Nello specifico ci sono lavori alla d’Azeglio e alla Siani per risolvere i problemi di allagamento che si verificano con le forti pioggie. L’assessore del Centro Democratico Carmen Bocchetti che fa riferimento al Consigliere Regionale On. Pasquale Di Fenza, insieme al direttore dei lavori Arch. Schettini stanno effettuando sopralluoghi nelle varie scuole per individuare le altre criticità da risolvere prima dell’inizio delle attività scolastiche. I prossimi interventi programmati dall’11 agosto interesseranno gli impianti elettrici e quelli idraulici per garantire i servizi alla platea scolastica.