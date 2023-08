Villaricca, Campanile: “Per le persone e la comunità presente alle amministrative con una lista”

143 Visite

Sono passati due anni da questo post,

e ora si conclude finalmente il commissariamento per mafia del Comune di Villaricca, che ho avuto l’onore di servire come Sindaco per due mandati.

Dalle lacrime di quella notte, insieme a PER Villaricca, siamo passati all’ impegno concreto per la nostra Comunità cittadina.

Saremo presenti con una nostra lista alle prossime elezioni che si terranno il 22 e 23 ottobre prossimi.

In questi giorni stiamo promuovendo incontri con le forze politiche e civiche del territorio per costruire una alleanza che faccia della legalità, della trasparenza e dell’efficacia amministrativa, il cuore del proprio impegno, al servizio della comunità, a partite dalle persone più fragili e deboli.

I cittadini saranno i protagonisti della definizione delle priorità programmatiche.

Viva Villaricca!

Nicola Campanile













