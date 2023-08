AVERSA, INCARICO PIRICELLI NON RINNOVATO: “GOVERNO E MINISTRO DEGLI INTERNI DEVONO PORRE LE POLIZIE LOCALI ITALIANE ALLE DIPENDENZE DI UN MINISTERO E CREARE L’ALBO DEI COMANDANTI”

76 Visite

Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli si insedia a capo della Polizia Locale della Città di

Aversa il 01 agosto 2022. La situazione trovata è molto difficile e delicata 40 operatori in servizio e nessun Ufficiale di Polizia Giudiziaria, un comando che dovrebbe essere composto da circa 85 unità, ma che ad oggi annovera quasi la metà del personale previsto, e molti di loro quasi prossimi alla età pensionabile. Il numero molto risicato di personale, stante anche l’impegno costante per la problematica afferente la movida rende molto labile l’organizzazione dei servizi senza tenere in considerazione che allo stato alcuni operatori beneficiano della Legge 104/92 e di limitazioni a prestare servizio esterno. Numerose sono le attività che svolge la Polizia Locale, polizia stradale, giudiziaria, ambientale, edilizia, annonaria, commerciale, rurale, tributaria locale etc.) garantisce il controllo degli alunni all’entrata ed all’uscita delle scuole, controllo bus, trattamento sanitario obbligatorio, assistenza sanitaria obbligatoria, controllo delle attività commerciali, notifiche di atti

giudiziari, indagini di iniziativa e delegate, perquisizioni, esecuzioni di sgomberi, controllo del suolo pubblico, controllo mercato settimanale, emissione di ordinanze, sicurezza urbana. Il Colonnello Piricelli è Comandante di ruolo della Polizia Locale di Casavatore ed ha diretto numerosi Comandi tra cui Crispano, Sant’Antimo, Saviano per i festeggiamenti dell’ultimo carnevale anno 2020, Portico di Caserta, Casandrino e San Marcellino. di rifiuti.

denunce per ricettazione e commercio di prodotti falsi, sequestro di studi medici in esercizio senza le prescritte autorizzazioni, denunce di cittadini per interferenze illecite, sequestro di panifici abusivi, indagini per assenteismo cosiddetti “ furbetti del cartellino. Per le attività svolte nel 2019 ha subito anche pesanti “ minacce di morte “.

Il Comandante Piricelli lascia il Comando della Polizia Locale della città di Aversa con una delibera di approvazione del rinnovo della convenzione in fase di discussione e da notizie apprese, ancora non votata, conscio di aver provato a dare delle regole ad una bellissima città con una storia e tradizioni composta da tanti cittadini per bene che chiedevano solo il rispetto delle regole. Ho provato a fare SOLO il mio DOVERE, ho posto in essere tante attività, sempre in prima linea con pochi uomini a disposizione, il mio solo

fine è stato tutelare la salute la sicurezza dei cittadini e far rispettare le regole, ad oggi non vi è una motivazione plausibile per il mancato rinnovo. Il Governo e il Ministro degli Interni devono prendere atto di quanto accaduto ad Aversa dove il Comandante Piricelli in un anno ha posto in essere un considerevole numero di azioni finalizzate a reprimere i reati e non è stato rinnovato, è giunto il momento di porre le Polizie Locali Italiane alle dipendenze di un Ministero, Il Comandante della Polizia Locale che opera esponendosi e rischiando per far rispettare le norme nel 2023 non può dipendere dagli Enti Locali. I tempi sono cambiati vi è stata una evoluzione dei tempi e normativa è necessario adottare un provvedimento che come per le altre forze di Polizia pone la Polizia Locale alle dipendenze di un ministero e si deve creare un albo dei Comandanti.













