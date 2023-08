Garcia a Sky: “Osimhen in Arabia? Magari a fine carriera, ma sono offerte indecenti

66 Visite

Dopo la vittoria contro l’Augsburg, Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore francese è intervenuto anche sul tema Osimhen al centro dei rumors riguardanti un assalto degli arabi:

“Osimhen? Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vanno lì. Qualunque persona nel mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un giocatore in piena maturità, che le tue stagioni più belle arrivano, non guardi neanche questo. Non sono Victor, quindi chiedete a lui”.













