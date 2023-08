Napoli, Osimhen e Zielinski: la Saudi league è sempre più vicina?

La situazione Osimhen

La proposta dell’Al Hilal per il capocannoniere della Serie A è da capogiro: contratto di 5 anni con stipendio per il nigeriano fra i 40 ed i 45 milioni di euro netti a stagione. Cifre astronomiche se rapportate a quelle con cui il Napoli sta trattando il rinnovo. De Laurentiis come detto ci pensa, pur restando fermo sulla sua idea di incassare dal suo cartellino almeno 180 milioni di euro.

La situazione Zielinski

Diversa la questione legata al polacco. L’Al Ahli ha fatto arrivare una proposta di ingaggio da 15 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 3 o 4 anni, col Napoli che però non intende scendere dalla richiesta di 25 milioni per il cartellino al netto di una scadenza fra meno di 12 mesi. Col totale che appunto, fra Osimhen e Zielinski, supererebbe quota 200 milioni.