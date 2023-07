Napoli Centro: controlli dei carabinieri nella movida partenopea

125 Visite

Nottata di controlli a Napoli per i Carabinieri della compagnia centro che hanno setacciato la zona della movida ed in particolare a Chiaia, nella zona dei baretti.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato un 18enne che fermato a via Cavallerizza è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 24 centimetri. Nel mirino anche i parcheggiatori abusivi con 7 persone denunciate. Tra questi anche un 45enne sul quale pendeva già un daspo urbano.

Via Santa Lucia, via ordini, via Luculio e via imbriani tra le zone nel mirino dei Carabinieri.

3 i ragazzi segnalati alla prefettura perché assuntori di sostanze stupefacenti. 14 le sanzioni al codice della strada con 7 scooter sequestrati.













