Posillipo: la Polizia arresta due georgiani per tentato furto aggravato, lesioni e resistenza

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in rampa S. Antonio a Posillipo per segnalazione di due persone che si erano introdotte furtivamente all’interno di un palazzo.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno effettivamente riscontrato la presenza di due soggetti che, intenti ad armeggiare con la serratura della porta d’ingresso di un appartamento al quarto piano dello stabile, alla loro vista si sono dati alla fuga in direzione dei piani superiori. raggiunti prontamente dagli operatori, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, i prevenuti sono stati bloccati e condotti presso gli Uffici.

Dalle attività di seguito esperite è poi emerso che uno dei prevenuti, la notte precedente, aveva effettuato un sopralluogo all’interno dello stabile al fine di individuare quale degli appartamenti fosse incustodito.

I due georgiani, di 39 e 40 anni con precedenti specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.













