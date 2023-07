Marano, da tre anni quella puzza di bruciato nell’aria e sempre alla stessa ora. “Ma nessuno se ne fotte”

Caro direttore, abito al corso di Marano e vorrei segnalare che sono almeno 2/3 anni che, soprattutto nel periodo estivo, tra le 04.00 e le 05.00 non si può respirare né camminare in strada né dormire con la finestra aperta perché c’è qualcosa di tossico nell’aria che emana un odore appunto di tossico ed irrespirabile. Mi capita come stamani di uscire a quell’ora per lavoro o per una corsa in strada ed addirittura c’era una fitta nube come se stesse bruciando qualcosa nei pressi del Moulin rouge, che si estende fino alla gioielleria Esposito e addirittura al liceo Carlo Levi e scuola media Socrate. Bisogna intervenire, sembra che sia un odore di legna, ma non credo lo sia. E’ IRRESPIRABILE!