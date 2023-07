Venere incendiata. Casillo (PD): “Immagini che fanno male! Chi odia Napoli non avrà la meglio”

114 Visite

“Le immagini della Venere degli Stracci di Pistoletto in fiamme fanno male. Un brutto segnale che arriva all’indomani del colpo di pistola nell’opera di Miliot a Piazza Mercato. Non è un bel giorno per Napoli. Ma dobbiamo andare oltre le frasi di circostanza e la solidarietà del momento. Sono d’accordo con il sindaco Manfredi: l’opera deve essere rifatta. Chi odia la città, chi tenta di affossare il rilancio dei nostri territori non deve averla vinta” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania.