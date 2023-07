Napoli, in fiamme la Venere degli stracci: distrutta l’opera d’arte contemporanea

127 Visite

Distrutta da un incendio la Venere degli stracci di Pistoletto in piazza del Municipio: all’alba, verso le 5.30 del 12 luglio, sono divampate le fiamme sull’opera d’arte contemporanea installata nel cuore di Napoli che hanno completamente sciolto la scultura e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la circondavano. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata dalla piazza ed è rimasta visibili in tutto il centro cittadino. L’intervento dei vigili del fuoco ha spento il rogo ma dell’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto è rimasto solo lo scheletro d’acciaio. Sono in corso le indagini per comprendere l’origine dell’incendio.













