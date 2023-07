Melito, omicidio Matuozzo: niente ergastolo per Tamburrino

Siamo a marzo del 2019, quando Nora ribadisce al marito un concetto chiaro: non ha più intenzione di portare avanti la relazione, prendendo le distanze anche dalle scelte di vita di Salvatore Tamburrino, da sempre braccio destro di Marco Di Lauro, il famigerato F4, all’epoca latitante numero uno in Campania.

Tamburrino uccise Nora, madre dei loro due figli, per poi costituirsi. In quel momento, decise di confessare, rivelando il covo di via Scaglione del boss latitante, consentendo ai poliziotti di far scattare le manette ai polsi di Marco Di Lauro.

Quattro anni dopo, niente ergastolo per l’ex custode del boss, che decise di spegnere con la propria pistola il tentativo della compagna di sognare una vita lontana dalla camorra.