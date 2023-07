Wimbledon: Sinner vola ai quarti: battuto Galan

63 Visite

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha battuto abbastanza agilmente il colombiano Galan in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Eguagliato il miglior risultato in uno slam per l’italiano, che in carriera è arrivato ai quarti di finale di tutti i grandi tornei ma non è mai riuscito ad accedere alle semifinali. L’anno scorso sull’erba inglese si arrese a Novak Djokovic, poi trionfatore finale, quest’anno invece avrà una ghiotta occasione per qualificarsi alle semifinali. Sinner affronterà infatti il russo Roman Safiullin, numero 92 del mondo e alla prima presenza a Wimbledon, che a sorpresa ha battuto Denis Shapovalov, ma intanto può già festeggiare un record: mai nessun italiano era riuscito a raggiungere i quarti di finale per più di una volta.













