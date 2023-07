Arzano, il bacio che fa discutere: la denuncia di Sandro Ruotolo (VIDEO)

242 Visite

Arzano – Video del bacio: i guaglioni omaggiano il boss. Sandro Ruotolo: “ Lo stato riaccenda i riflettori su Arzano”. Sta facendo discutere e non poco il video diventato virale su tiktok e condiviso dagli stessi autori. Cosa significa quel bacio tra maschi nella generazione della pulp-camorra ? Forse il suggellare la fratellanza, amicizia o affetto ma fatto sta che in pochi minuti ha fatto il giro del web. A denunciare l’accaduto l’ex senatore e giornalista Sandro Ruotolo. “Guardate questa scena. È stata girata poche ore fa ad Arzano, nel napoletano. È già sui social. Su Tik-Tok. Il bacio è il bacio della malavita. Uno dei due, quello seduto, il boss che riceve il bacio è Giosuè Belgiorno, sorvegliato speciale, figlioccio di un capo degli scissionisti di Scampia. L’altro è Salvatore Piscopo, cugino di un camorrista. La domanda è semplice: la scena è stata girata in una delle più grandi piazze di spaccio di Arzano. Cosa vuol dire il bacio? Perché viene reso pubblico sui social? È un segnale? Non è il caso di accendere i riflettori di nuovo su questo paese?”.













