Morto in ospedale l’uomo che venne aggredito senza un motivo da un 18enne a Pianura

160 Visite

E’ morto il 77enne di Pianura, Giuseppe Zizzi, che qualche mese fa, in un bar di via Comunale, venne aggredito senza un apparente motivo da 18 enne, che gli sferrò un pugno al volto. L’anziano cadde battendo violentemente la testa. Era ricoverato al Cardarelli e si è spento oggi per il grave trauma riportato. Il diciottenne si trova da mesi ristretto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS