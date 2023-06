Marano, chiesa gremita e commozione ai funerali di Fabio Salzano

456 Visite

Si sono tenuti stamani, nella chiesa dello Spirito santo nuovo di Marano, le esequie di Fabio Salzano, il 38 enne deceduto nei giorni scorsi e vittima di un incidente stradale all’incrocio tra via Lazio e via Nuvoletta. La chiesa era gremita, tantissima la commozione. Le indagini sono ancora in corso e affidate ai carabinieri della locale compagnia. Fabio era a bordo di uno scooter quando si schiantò contro un’auto che proveniva dal corso Italia.













