Neonato di due mesi muore per un grave trauma: indagano due Procure

Claudio non aveva ancora compiuto due mesi. È morto martedì per un grave trauma, sulle cui cause ora indagano due Procure: quella di Roma e quella di Foggia. Il piccolo, infatti, potrebbe essere stato vittima di maltrattamenti in famiglia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche la “sindrome del bambino scosso”, quando cioè un neonato viene strattonato con forza come se fosse un pupazzo.

Per questo motivo, nella Capitale, il fascicolo è stato assegnato al pool dei pm anti-violenza, che si occupa dei reati da “codice rosso”. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a stabilire se la madre abbia delle responsabilità colpose o dolose. Secondo quanto ha riferito agli investigatori, il figlio sarebbe caduto dalla culla in un momento di distrazione.













