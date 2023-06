Marano, presidenza del Consiglio: sfida tutta tra avvocati. Per la giunta tutto pronto, trattative affidate ad Al Sim

139 Visite

La presidenza del Consiglio comunale – che il sindaco Morra vorrebbe affidare al penalista Gaetano Mosella e che invece potrebbe finire nelle mani di Maria Teresa De Biase – è una partita che si gioca tutta tra avvocati. Per l’appunto Mosella, storico militante del Pd, amico di lunga data di Morra, e la giovane De Biase, eletta (la più votata tra le liste a sostegno del sindaco) con la lista Demos dei Carandente e Porcelli. La presidenza finirà a uno di loro, a meno di clamorose sorprese. Domenico Paragliola è ormai ritenuto fuori gioco. E se anche vi dovessero essere sorprese e ripensamenti, quel ruolo andrebbe comunque a qualche altro avvocato, Giaccio o Schiattarella, di minoranza solo sulla carta ma ormai affini al progetto del sindaco dei democratici. Per la giunta è tutto già definito o quasi. Le trattative sono state portate avanti da Morra e dal suo principale sostenitore, il “principe” ereditario di San Rocco (Al Sim Luong), componente del gran sultanato che ora controlla la città. L’annuncio sarà dato a breve, non appena il capo del Soviet (Morra) si sarà liberato dei suoi impegni professionali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS