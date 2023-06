Marano, lavori in via Speranza (abbattimento e ricostruzione) sospesi dopo sopralluogo. L’Asl impone prescrizioni alla ditta

50 Visite

Sospesi i lavori in via Speranza, oggetto di un intervento di abbattimento e ricostruzione di un immobile con contestuale chiusura della strada per sette giorni. La sospensione dei lavori è stata sancita al termine di un sopralluogo di vigili, carabinieri e ispettori Asl. L’autorità sanitaria ha imposto alla ditta che esegue i lavori alcune prescrizioni, non ancora note nello specifico. Sono state riscontrate, infatti, alcune anomalie. La ditta deve dunque ottemperare le richieste per poter riprendere i lavori.













