La voce del cittadino. Marano, quella griglia in via Casalanno è un tormento e un pericolo. Segnalato da anni, cosa aspettate?

Gentile direttore, ho più volte segnalato ai vigili urbani di Marano di Napoli che all’incrocio tra via Casalanno e via Monte c’è una griglia delle fognature che è molto rumorosa con il passaggio delle auto.

Mi hanno detto che hanno segnalato all’ufficio competente ma ad oggi non è stato fatto alcun intervento ed è passato circa un mese.

Come può immaginare, con l’ avvento del caldo, di notte dormendo con i balconi aperti questo rumore è ancora più fastidioso, già ci sono gli aerei che dalle 6 di mattina con il cambio di rotte e che hanno “rotto”, mi scuso per il gioco di parole, poi ci si mette anche la griglia…

Le chiedo se è possibile tramite la pagina di Terranostra sollevare questi 2 problemi sopracitati anche se per quanto riguarda gli aerei ho letto che già ne avete parlato.

Grazie per l’attenzione

Giuseppe (Marano)

In realtà, caro Giuseppe, abbiamo parlato anche della griglia cui lei fa riferimento. Lo abbiamo fatto circa un anno fa, da allora nulla è cambiato. Non è solo una questione di rumore, ma anche di pericolo per l’incolumità dei cittadini.

