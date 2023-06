Parte differenziata capillare nella VI Municipalità di Napoli

“Avvio del servizio di raccolta porta a porta nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio della VI Mun i cipalità di Napoli”. E’ questo il tema al centro della conferenza stampa sul via alla differenziata nella zona est di Napoli che si tiene lunedì 12 giugno alle ore 12 nella sede della VI Municipalità di Napoli in via Atripaldi 64.

Interverranno: Domenic o Ruggiero, amministratore unico di Asia; Vincenzo Santagada, assessore all’ambiente con delega all’igiene urbana del Comune di Napoli; Paolo Stanganelli, direttore tecnico di Asia Napoli; Fabio Costarella, responsabile CONAI per il Centro-Sud; Alessandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Napoli; Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania.