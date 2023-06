L’analisi e la satira. Marano, Fratelli d’Italia si è fermata a Monte…Donzelli

162 Visite

Cristo si è fermato ad Eboli e Fratelli d’Italia – sezione Marano – a Monte…Donzelli. Il caso Giaccio-Carandente, i due meloniani doc folgorati sulla via di Matteo Morra – è unicum (almeno in tempi recenti) nel panorama politico italiano. Come è potuto accadere tutto ciò? Per ricostruire il tutto si deve necessariamente partire dall’autunno, quando sono iniziate le prime riunioni e trattative in vista della designazione del candidato sindaco del centrodestra. Gli addetti ai lavori conoscono ciò che è accaduto e anche questo portale ha più volte riferito ai lettori ciò che si celava dietro le quinte: c’era chi, in alcune occasioni, sollecitava un rinnovamento della classe dirigente, delle liste e puntava su nomi nuovi e chi, in altri contesti, lavorava per distruggere o per meri tornaconti politici personali. Ciò che è accaduto in seguito, per farla breve, non è altro che il coronamento di un lungo percorso di fibrillazioni e destabilizzazioni interne al primo partito italiano, quello che a Marano avrebbe dovuto vincere a mani bassi dopo anni di “sinistrismo” (non sempre al top) locale. Si sono create fazioni nel centrodestra e chi, come Forza Italia, avrebbe potuto portare parte di Fdi a più miti consigli, alla fine si è accodato al tram Schiattarella. Risultato? Ha vinto di nuovo il Pd, il partito a lungo osteggiato e criticato anche in campagna elettorale. La ciliegina sulla torta, infine, è stato il sostegno di due noti esponenti meloniani al candidato sindaco che ha poi vinto al ballottaggio. Cosa c’entra Monte…Donzelli? C’entra. Chi ha agito e remato in tal senso, ha avuto l’appoggio, o quanto meno non sarebbe stato ostacolato, da illustri ed eminenti rappresentanti provinciali e romani. Per quale ragione? Si scoprirà presto. Per Fdi Marano, ad ogni modo, l’ultima fermata è quella di Montedonzelli o Monte…Donzelli. Il futuro ora è incerto, è tutto da scrivere. Per ora qualcuno ha vinto la prima battaglia. Vincerà anche la guerra?













