Marano, elezioni e gli errori del centrodestra. Lo sfogo della Frecciarulo

276 Visite

Sto pensando che il messaggio che vuole far passare una parte del centro destra sulla mia persona e sul mio gruppo risulta difficile da credere soprattutto per chi ci conosce veramente.

Sono l’unica che ha appoggiato come candidato Sindaco per mesi il nome di una referente di Fdi creandomi innumerevoli inimicizie. Sono andata contro tutti per sostenere quel nome, che purtroppo non ha trovato adesioni.

La mia opinione circa la sua candidatura non veniva presa nemmeno in considerazione poiché non avevo e non ho un peso politico tale da poter dare il nome del futuro sindaco di Marano.

Com’è uscito l’ultimo nome? Nome che è poi è risultato essere il candidato del centrodestra? Una mattina fuori ad un bar io lo proposi ma subito mi fu bocciato (quindi non ho fatto il nome e sono scappata).

STANCA DELLA SITUAZIONE ENTRAI IN UN GRUPPO -che tuttora ringrazio per la fiducia – CHE MI PROPOSE COME CANDIDATA SINDACO con due civiche collegate alla Lega.

A quel punto gli altri due partiti del centrodestra si fecero improvvisamente andare bene il nome di cui sopra.. come mai? CHISSÀ! Addirittura i loro referenti Provinciali si incontrarono all’insaputa della mia referente provinciale per decidere su tale proposta (situazione spiacevole che ovviamente ha avuto delle conseguenze).

A quel punto, considerato che eravamo andati oltre e sapendo che con tutti quei candidati sindaci non era il caso di far correre tante persone per occupare il posto di consigliere comunale a tutti i costi, ho deciso di giocare pulito e di candidarmi con l’unica persona che secondo me era più competente e si avvicinava più alle ns idee, il professore Izzo. Abbiamo condiviso d’accordo col mio partito, un progetto civico mettendo a malincuore da parte il simbolo per il bene della città. Tra l’altro mi sembrava l’unico in grado di poter competere con l’attuale Sindaco. Quello che è accaduto dopo lo sapete tutti.

BENE DETTO QUESTO IO NON MI PENTO DI NULLA. HO SCOMMESSO TUTTO SU UNA PERSONA CHE STIMO E CHE AVEVA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER RISOLLEVARE LA CITTÀ. Gli inciuci, le bugie, le cattiverie sulle scelte mie e del mio gruppo lasciano il tempo che trovano.

Teresa Frecciarulo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS